Мелісса Берр вкрай обурена домінацією Безлімітного Холдему в сучасному покері. Американка написала відкритого листа керівництву Всесвітньої серії із закликом повернути в календар менш популярні різновиди гри.

Цьогорічний WSOP, який відбувається в онлайні, практично на 100 % складається із турнірів з Безлімітного Холдему. Тоді як, у попередні роки принаймні чверть турнірів серії віддали данину лімітним та змішаним іграм. Така тенденція, вважає Мелісса Берр, веде до деградації гри.

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Менш популярні різновиди покеру – Разз, Стад, Дро, Бадугі та їх поєднання у змішаних іграх – приречені залишатись у затінку його величності Безлімітного Холдему. І на це є об’єктивні причини. У жодному іншому різновиді гри не розігрують таких великих призових, що сприяє високому попиту на NLHE.

Мелісса Берр зізнається, що і сама колись грала виключно в Безлімітний Холдем. Утім, заради власного розвитку, почала опановувати лімітні та змішані ігри. Засвоївши близько 10 видів покеру, американка дійшла висновку, що така універсальність є необхідністю для кожного професіонала.



Змішані різновиди покеру. Фото: Pokercoaching

Вивчення нових ігрових горизонтів розвиває мислення, покерні інстинкти і характер, а також допомагає повністю розкрити свій інтелектуальний потенціал. Тож навіть для фанатів Безлімітного Холдему такий поглиблений досвід піде лише на користь.

Універсальності у покері не цурались багато легенд гри. Зокрема, Дойл Брансон свої 10 браслетів WSOP здобув у 5 різновидах покеру. А от один із найбільш успішних гравців сучасності Філ Айві пішов ще далі. У Безлімітний Холдем американець не виграв жоден зі своїх 10 браслетів Всесвітньої серії, надаючи перевагу насамперед змішаним іграм.