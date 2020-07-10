Професійні покеристи-хайролери Ченс Корнут і Філ Гальфонд у вересні розпочнуть чергову серію так званого Galfond Challenge.

Спортсмени домовилися, що хедз-ап поєдинок стартує 16-го вересня. Якщо комусь із покеристів не вдасться вийти на бій — то на нього чекають фінансові санкції.

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За регламентом, Корнут і Гальфонд мають зіграти 35 тисяч роздач. Якщо у підсумку переможе Ченс, то Філ заплатить йому "зверху" ще мільйон євро. У разі перемоги Гальфонда, Корнут віддасть суперникові бонус у розмірі 250-ти тисяч євро.

Експерти та букмекери фаворитом дуелі вважають Філа. Нагадаємо, він виграв два стартові поєдинки Galfond Challenge, перемігши по черзі "VeniVedi1993" і "ActionFreak". Також Філ впевнено лідирує в матчі з Білом Перкінсом.