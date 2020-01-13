Антон Суарес виграв у покер мільйон доларів

Шведський покерист підкорив Головну Подію серії MILLIONS UK з бай-іном 10 300 доларів

Антону Суаресу, щоправда, не довелось інвестувати у турнір кругленьку суму. Майбутній чемпіон виграв путівку на Мейн Івент через сателіт за 500 доларів. Загалом у турнірі зафіксували 529 входів, а баталії за овальними столами тривали впродовж чотирьох днів.

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Зрештою, у хедз-апі Антон Суарес зійшовся зі ще одним шведом Крістіаном Рудольфом, а у грі один-на-один співвітчизники з’ясовували стосунки близько двох годин. Результат безкомпромісного двобою – 1 000 000 доларів для тріумфатора і 620 000 доларів для віце-чемпіона.

Для Антона Суареса – це наразі головна перемога в кар’єрі. Швед, який нечасто виступає на "живих" турнірах, до участі в MILLIONS UK заробив призовими лише трохи більше 200 000 доларів.