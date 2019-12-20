Арсеній Кармацький — найкращий онлайн-гравець в покер за підсумками листопаду
Портал PocketFives опублікував власний рейтинг найуспішніших онлайн-гравців у покер за підсумками листопада. Першу сходинку завоював росіянин Арсеній Кармацький.
Свій список PocketFives формує за результатами виграних за місяць призових. Їх, до слова, рахують по-особливому. Аби рейтинг показував реальну силу гри, зароблені призові рахують за підсумками двадцяти найуспішніших для гравця подій. Щоб покеристи, які грають набагато частіше, не мали великої переваги.
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За листопад Кармацький під своїм ніком "josef_shvejk" заробив близько 200 тисяч доларів. Зокрема, він 12 разів потрапляв до топ-3 турнірів. Це дозволило Арсенію отримати майже дві тисячі очок у рейтингу PocketFives і очолити цей список.
Загалом за свою покерну кар’єру Кармацький виграв майже 4,5 мільйони доларів призових.
Роман Романовський. Фото: Pokernews
Відзначимо, що січневий рейтинг порталу PocketFives очолював український гравець. Роман Романовський ("RomeoPro") тоді назбирав понад 4,5 тисячі очок.