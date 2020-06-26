Життєві історії від легенди покеру Дойла Брансона, попри свою давність, актуальні і сьогодні. В одній зі своїх книг американець поділився кримінальним сюжетом, який ледве не коштував йому життя.

Близько 60 років тому, згадує Дойл Брансон, він із компаньйоном на ім’я Ред прямували на дорогу кеш-гру в Амарілло. По дорозі молоді покеристи заскочили перекусити у придорожнє кафе. Партнер Дойла, хлопець зухвалий і пихатий, спробував справити враження на офіціантку, похизувавшись товстенькою пачкою грошей. Це був весь їх банкрол – 5 000 доларів.

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На дівчину Ред враження не справив, зате зацікавив молодиків, які сиділи неподалік. Не встигли покеристи й кілька кілометрів від кафе від’їхати, як стали жертвами банального грабунку. Із авто Брансона зрівнявся інший автомобіль, з бокового скла якого визирнув револьвер. Тож покеристи розпрощались зі своїм банкролом, навіть не сівши за покерний стіл.



Байки від дідуся Брансона. Фото: Poker Central

На щастя, у Дойла із Редом був невеличкий сховок, а 550 доларів, які залишились, жертви грабунку вирішили розіграти в покер. Переможець єдиної роздачі у відкриту забирав 500 баксів на гру, невдаха отримував лише 50 доларів на дорогу додому. Фортуна у підсумку посміхнулась тому, хто на це більше заслуговував. Пихатий Ред сів на автобус, а Дойл, зрештою, примножив скромний банкрол, продовживши шлях до статусу легенди покеру.