Жива легенда покеру Дойл Брансон продовжує ділитися історіями зі своєї довгої кар’єри, ледь не кожна з яких – готовий сценарій для кіно.

Нещодавно Брансон зізнався, що з 65 років його активної гри у покер 64 він незмінно завершував із позитивним балансом. А от до єдиного невдалого року найбільше доклався найкращий друг Дойла.

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Справа була під час однієї з серій WSOP. Турнірів провідним гравцям було замало, тож паузи між змаганнями вони заповнювали кеш-грою за високими ставками … дуже високими ставками. Саме у таких іграх Брансон програв одразу 6 мільйонів доларів. Левову частку цих грошей виграв один із найкращих друзів Дойла Чіп Різ, якого сам Брансон називає найкращим покеристом в історії. Різ, на жаль, помер у 2007 році.

Один із підписників Дойла припустив, що програш шести мільйонів доларів, ймовірно, один із найгірших покерних спогадів гравця. Утім, 86-річний професіонал запевнив, що це далеко не так.

Зокрема, на початку своєї кар’єри Дойл став свідком того, як за його столом застрелили іншого гравця. За словами Брансона, він та усі покеристи, що були в залі, зробили усе, аби втекти звідти якнайшвидше та якомога далі.