Віктор Маліновський, який розпочав успішну покерну кар’єру, піднявшись із фріролів, виграв найбільший банк у кеш-грі в Холдем, який будь-коли фіксували в онлайні.

На пару із Майклом Адамо (8,3 мільйона доларів призових в офлайні) Маліновський тягався у приватній кеш-грі на лімітах 500/1000 доларів із анте 1000 доларів. У одній із роздач на "сухій" дошці суперники розігнали банк до неймовірних 842 438 доларів. А після шоудауну усі гроші відправились на бокс Маліновського – його кишенькові тузи затьмарили ручних королів Адамо.

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Це новий рекорд для Безлімітного Холдему за віртуальними столами. Попереднє досягнення належало Тому Двану, який у 2008 році заніс в одній роздачі майже 724 тисячі доларів. Що стосується абсолютного рекорду, тут пальма першості за Патріком Антоніусом. У іншому різновиді гри – Пот-Ліміт Омасі – фінський регуляр виграв банк 1 356 947 доларів, провчивши зухвалого Віктора Блома.