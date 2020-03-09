Битва покерних мільйонерів: турніри за 25 000 доларів і дорожче

В Сочі киплять пристрасті на серії супер хайролерів. Покерні товстосуми розіграли перші титули в турнірах з бай-іном у 25 000 доларів.

58 покеристів інвестували кругленьку суму в турнір із класичного Техаського Холдему і у підсумку призовий фонд склав 1 450 000 доларів. До призової зони потрапили лише 9 гравців і тут, що не ім’я – покерна знаменитість. Не даремно протирали штани впродовж двох днів, зокрема, Філ Айві, Пол Фуа, Тімоті Адамс. А трофей і 435 000 доларів дістались ще одній зірці гри англійцю Сему Трікету, який відтак за кар’єру назбирав уже майже 22 мільйони доларів призовими.

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Куди скромніші результати у екзотичного іспанця Хе Джанга. Власне, перемога на турнірі Техас 6+ за 25 000 доларів – найбільший успіх в його кар’єрі. Іспанець обійшов 41 опонента, за що отримав винагороду у 378 000 доларів. До призової зони цього разу потрапили лише шестеро, а замкнув ITM один із найкращих гравців сучасності британець Стівен Чідвік.