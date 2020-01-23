Битва за понад 1 000 000 доларів: у головному турнірі Aussie Millions визначився фінальний стіл

Більше ніж 14 (!) годин тривав передфінальний день головного турніру масштабної покерної серії Aussie Millions у Австралії. Лише після цього марафону визначилися 7 покеристів із шести різних країн, які зійдуться на фінальному столі, щоб розділити між собою понад 3 мільйони доларів призових.

Головна зірка фінального столу – Ерік Сайдел. 60-річний американець, без перебільшення легенда покеру. Власник 8 браслетів WSOP заробив за кар’єру у живих турнірах понад 37 мільйонів доларів. Майже 7 з них Ерік, до слова, виграв саме на австралійських турнірах. За виграшами на зеленому континенті Сайдел поступається лише Філу Айві.

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На фінальний стіл Ерік заходить із, приблизно, середнім стеком у 4 050 000 фішок (68 великих блайндів). Лідирує ж поки німець Ніно Ульман у якого 5 500 000 фішок. Загалом на фінальному столі два представники Німеччини та по одному від Австралії, США, Нової Зеландії, Канади та Вьєтнаму. Для усіх цих покеристів, окрім Сайдела, вихід на фінальний стіл цього турніру – найбільше досягнення у кар’єрі. Навіть сьоме місце принесе його власнику 165 250 доларів, а переможець Main Event отримає 1 273 381 доларів.