Браян Альтман переписує історію WPT

Американський покерист Браян Альтман став першим в історії World Poker Tour гравцем, який двічі тріумфував на одному і тому ж турнірі.

Альтман виграв Головну Подію WPT Lucky Hearts Poker Poker Open. Вхід у змагання коштував 3,5 тисячі доларів. 843 бай-іни гарантували пристойний призовий фонд — понад 2,5 мільйони американської валюти.

На шляху до тріумфу Браян переміг таких зірок як, наприклад, володар чемпіонського браслета WSOP Сема Соверела. Той у підсумку посів десяту сходинку. А також найкращого гравця 2015-го року Ентоні Зінно — дванадцяте місце.

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Перемога на WPT Lucky Hearts Poker Poker Open поповнила рахунок Альтмана на майже півмільйона доларів. А ще вписала його ім’я в історію гри. Він перший покерист, який двічі тріумфував на одному і тому же ж турнірі WPT. Раніше американець вигравав тут у 2015 році. Тоді він заробив понад 700 тисяч "зелених".



Браян Альтман. Фото: WPT

Цікаво, що в жодному іншому турнірі Альтман і близько не наближався до таких солідних гонорарів. Тож змагання в Голівуді очевидно є улюбленими для Браяна.