Брін Кенні втрачає трон: найуспішнішого покериста в історії обіграли в Австралії

Зірковий американський покерист Брін Кенні вилетів з Головної Події серії Aussie Millions 2020, що триває на Зеленому континенті. Минулого року Брін виграв цей турнір.

У 2019-у році американець за тріумф на Main Event отримав більше 900-та тисяч доларів. Тепер найуспішніший покерист в історії повертається додому без призових.

Після третього ігрового дня лідером Головної Події є німець Ніно Ульман. У грі залишаються його співвітчизники Маніг Лузер та Фабіан Квос. Серед претендентів на високі місця американці Ренді Лю та Майк Дель Векіо. Він впевнено крокує до вже третього поспіль для себе фінального столу цього турніру.



Ніно Ульман. Фото: Pokercentral

Цього року Головна Подія серії в Австралії точно отримає нового короля. Адже усі попередні тріумфатори турніру уже склали зброю.

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Фінальний стіл змагання запланували на п’ятницю. Переможець Main Event заробить майже 1,3 мільйона доларів.