Бріну Кенні усе мало, американець завоював черговий титул

Найбільш успішний гравець в історії живих турнірів Брін Кенні не мав рівних в івенті хайролерів під час серії Rock & Roll Poker Open.

Впродовж двох днів сорок п’ять учасників визначали сильнішого в турнірі із бай-іном у 25 тисяч доларів. До призової зони у підсумку потрапили лише семеро, які розіграли більше мільйона доларів призових.

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Брін Кенні. Джерело: gutshotmagazine

Левову частку, в наслідок угоди, розділили учасники хедз-апу Брок Вілсон і Брін Кенні. А останній, окрім чеку на 354 тисячі, отримав кубок. Для Бріна Кенні це уже 29-й трофей в кар’єрі, впродовж якої американець заробив в офлайн турнірах уже більше 56-ти мільйонів доларів.