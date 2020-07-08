Професійний покерист за високими лімітами Макс Сільвер мав рік аби навчитися підтягуватися 20 разів.

Макс уже давно шукає цікаві мотивації для того аби зайнятися спортом. Високий британець мав помітну зайву вагу, на піку він важив 109 кг. Спершу Сільвер (майже 5 мільйонів призових у живих турнірах) побився об заклад зі своїм другом. Суть така: хто за три місяці скине більше підшкірного жиру — отримає 10 тисяч доларів. Те парі Макс програв.

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І вже на WSOP-2019 британець вигадав собі нове випробування. Він посперечався з іншим професійним покеристом Джоном Джуандою (25 мільйонів призових у живих турнірах), що за рік зможе навчитися підтягуватися 20 разів. Відзначимо, що на момент укладання угоди Сільвер не міг підтягнутися і разу.

Джентльмени вдарили по руках і британець взявся до роботи. Він активно звітував про свою підготовку у соціальних мережах. Успіхи, щоправда, були відверто скромними. Своє перше підтягування Макс зміг зробити аж через півроку — у січні 2020-го.

Зате дієта і постійні тренування дозволили покеристові скинути вагу (до слова, завдяки цьому він виграв інше парі, яке уклав уже після угоди з Джуандою).

18 reps to close out the day and the year long bet. @LuckBoxJuanda is an amazing human being and will be giving the $25k to charity.



This was a pb set, I feel like I fucked it up a bit and 20 was reachable given perfect execution but not today.



1/3 pic.twitter.com/xuY5FnMr8V — Max Silver (@max_silver) July 4, 2020

Врешті старанна робота все ж дала свої плоди. В день ікс Сільвер важив 80 кг. І зміг зробити 18 підтягувань. Цим результатом британець залишився задоволеним.

25 тисяч доларів, які були на кону парі, Джуанда та Сільвер врешті вирішили віддати на благодійність.