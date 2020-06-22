Доки Лас-Вегас лише потроху оговтується від пандемії коронавірусу і повільно відкриває майданчики для покеру, у чеському Розвадові вже можна відчути справжній смак "живої" гри.

Чехія відкрила кордони для деяких сусідів, тож у змаганнях в Розвадові можуть виступати не тільки місцеві гравці. Вже перший турнір з бай-іном 115 євро зібрав 325 учасників. До призової зони потрапили 39 гравців, більшість з яких, до слова, німці. Тепер турніри в головному європейському казино King's Resort відбуватимуться щодня.

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У той же час гравці можуть спробувати себе і у кеші. Столи з блайндами від 1/2 євро і аж до 200/400 євро можна знайти практично будь-коли. Повернення майданчика до повноцінної роботи спричинило серйозний ажіотаж. Так на вихідних King's Resort одночасно приймав більше 1 000 гравців. Не обійшлося і без зірок. За столами уже помітили володарів браслетів WSOP Бесіма Хота і Роджера Хайрабедяна. Одіозний латвійський бізнесмен і покерист Тоні Джі прилетів до Розвадова на гелікоптері. А незабаром в гості чекають відомого французького професіонала Бертрана "ElkY" Гроспелольє.