Чемпіон світу зі швидких шахів Данило Дубов висловив несподівану думку щодо фортуни в шахах і покері.

Російський гросмейстер розповів, що уже доволі давно грає в покер. Ці два інтелектуальні види спорту поєднують й багато інших елітних шахістів. Найуспішнішим, ймовірно, є інший росіянин Олександр Грищук.

Читайте також: Покерист спробував себе в ММА: відео бою

На думку Дубова, у шахах роль випадковості є набагато вищою, ніж в покері. Тобто посмішка фортуни більшу роль грає саме у поєдинку за дошкою. А от в покері, вважає Данило, важливішою є майстерність гравця.

Дубов — один із найяскравіших шахістів сучасності. Гросмейстером хлопець став у 14 років. Зараз росіянину лише 24 роки. У його послужному списку не лише тріумф на чемпіонаті світу зі швидких шахів, але й чимало перемог у класичних турнірах. Тому не дивно, що Данила до свого тренувального табору особисто запрошував чемпіон світу Магнус Карлсен.