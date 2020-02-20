Чемпіон України з покеру замахнувся на світову корону

У чеському Розвадові набирає обертів перший цього року етап Світового покерного туру (WPT). Представники України вже встигли відзначитися потраплянням у призову зону на першому турнірі серії – WPT Opener, а після цього не погано стартували і на Main Event з бай-іном 3300 євро.

В Головному турнірі уже завершилися дні 1А та 1В і за їх підсумками пробитися до другого дня змагань вдалося двом українцям. Зокрема, дуже комфортно почуває себе у Чехії Чемпіон України з покеру 2018 року Тимур Азізов.

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Тимур Азізов / фото: PokerMatch

За перший день він більш ніж удвічі підійняв розмір стартового стеку (із 40 тисяч фішок до 96 тисяч). У Назара Бугайова справи йдуть не так добре, та він все ще залишається у боротьбі за призи. Стек Назара після першого дня – 39 800 фішок.

Другий день WPT Main Event у Розвадові, гарантований призовий фонд якого, до слова – 1 500 000 євро, стартує 21 лютого. Призова зона розпочнеться на третій турнірний день.