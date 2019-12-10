Чемпіони турнірів тижня в США та Австралії

Ерік Горман на турнірі WSOP Circuit Harrah’s Cherokee подвоїв свій кар’єрний заробіток. У головній події змагань The World Series of Poker Circuit Harrah’s Cherokee покерист з Меріленду виборов перше місце.

Вхід у турнір коштував учасникам 1,7 тисячі доларів. Цікаво, що у 2014 році Горман у цьому ж турнірі посів третє місце. Тепер от, через 5 років, Ерік зміг тріумфувати. Це його дебютна перемога такого калібру.

Тому не дивно, що 260 тисячі доларів, які він виграв, подвоїли загальний заробіток спортсмена на офіційних турнірах. До WSOP Circuit Harrah’s Cherokee 2019 він загалом заробив усього 216,6 тисяч доларів призових.

Фінальний стіл турніру в Сіднеї. Фото: pokernews

Трохи менше — 178 тисяч доларів — заробив тріумфатор турніру в Сіднеї Стівен Жу. В Австралії панував мир. Четверо останніх гравців погодилися розділити гроші. Тому переможець події отримав не найвищий гонорар. Едвін Чю, який вилетів на третій сходинці, заробив 184 тисячі доларів.

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Ентоні Данн тріумфував на домашньому етапі MSPT. На турнірі в Міннесоті він виграв 155 тисяч доларів призових. А Джейкоб Сіл став найкращим у змаганні в Канзасі. Його кишеня "потовстішала" на 41 тисячу доларів.