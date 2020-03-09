Через коронавірус в Барселоні, Чорногорії та на Кіпрі скасовують покерні турніри

Епідемія вірусу COVID-19 продовжує вносити корективи у здавалося би доволі стабільний календар покерних змагань.

На мапі світу усе більше точок, де переносять, а то й скасовують турніри. Другий етап Євроазійського покерного туру, який мала прийняти Чорногорія на початку червня, скасували. Відзначимо, що станом на зараз в Чорногорії не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом.

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Вже наприкінці березня в Барселоні стартує популярний етап World Poker Tour. Цей фестиваль не скасували. Але загроза коронавірусу "вбила" гарантії усіх турнірів. Адже організатори не можуть спрогнозувати бодай приблизну кількість учасників.



Барселона. Фото: Elperiodico

В травні на Кіпрі мала відбутися історична подія. Перша в історії країни серія Millions. Але її вирішили перенести. Організатори повідомляють, що ймовірно серія відбудеться у вересні. Але точних дат оголосити не наважуються.

Нагадаємо, через коронавірус деякі покерсти уже навіть роблять ставки на те, що перенесуть головну подію року WSOP 2020.