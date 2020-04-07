Чоловік зі силіконовими грудьми та 20 днів у темряві: неймовірні парі покеристів

Покеристи, як відомо, люди азартні. Улюбленої гри їм часто буває замало, тож доводиться вигадувати розваги і, повірте, фантазії їм не бракує. Перед вами п’ятірка неймовірних здавалося би парі покеристів.

20 днів у темряві

Усе почалося із невинної розмови між покеристом Рорі Янгом та його другом Річем Алаті. Хлопці задумалися скільки часу людина може наодинці провести в маленькому просторі без світла. Річ заявив, що днів 30, Рорі був переконаний, що значно менше. Парі було не уникнути.

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На кін поставили загалом 100 000 доларів. Аби їх отримати Річ Алаті мав один провести 30 днів у невеличкій ванній кімнаті, позбавлений будь-якого джерела світла. Щоб унеможливити шахраювання, за Річем вівся цілодобовий відео-нагляд. Єдина поблажка – Алаті міг замовити будь-яку їжу. Через 20 днів Рорі Янг вирішив з’ясувати, як почувається товариш і зрозумів, що в того немає ані найменших проблем і він легко протримається ще 10 днів. Тож Янг вирішив домовитися і зупинити парі на позначці у 20 днів, заплативши замість 100 000 доларів "лише" 62 400. На тому і розійшлися.



Річ Алаті у своїй "тюрмі"

Мінус 22 кілограма, плюс 2 000 000 доларів … майже

У 2010 році Тед Форест заклався зі знаменитим Майком "The Mouth" Матусовим, що зможе скинути 22 кілограми за кілька місяців. В разі поразки, Тед мав віддати лише 100 000 доларів, а от Майк настільки не вірив в успіх колеги, що поставив на кін 2 мільйони доларів. На старті парі Форест важив 85 кілограмів, тож мета була 63 кг. Тед взявся до справи не на жарт. В тренажерному залі він проводив по 6 годин і кожного дня проходив по 25 кілометрів. У підсумку Форест таки досяг своєї мети. Згодом він, щоправда зізнався, що Матусов так і не виконав своїх зобов’язань повністю. Замість двох мільйонів Тед отримав за свої старання тільки 75 тисяч доларів.



Тед Форест "після" і "до"

Перегони з конем

Легендарний покерист, член залу слави Амарілло Слім був знаним пошанувачем парі. Одного разу він поставив на те, що зможе обігнати коня на дистанції 100 ярдів (91 метр). За собою він залишив право вибору маршруту перегонів. Змагатися довелося на вузькій доріжці 50 ярдів в один бік і 50 – в інший. Доки кінь з наїзником розверталися, Слім уже подолав дистанцію. Схожим способом Амарілло двічі перемагав професійних тенісистів у їхній грі. Щоправда "ракетки" обирав покерист. Одного разу це виявилися сковорідки, а іншого – пляшки. Обома сам Слім перед тим устиг добре потренуватися, завдяки чому і перемагав професіоналів.

Плавання із акулами

Ця історія трапилася із колумбійським покеристом Фредді Торресом.

Одного разу вранці на Карибах я йшов до басейну з друзями із наміром позагорати. Ми проходили повз штучну затоку з акулами і один з друзів сказав мені: "Якщо я дам тобі 1000 доларів, ти стрибнеш туди?" Я подивився в акваріум, зняв футболку і приготувався до стрибка.

Фреді чесно заробив свої гроші, а ви б ризикнули життям за тисячу доларів?

Чоловік зі силіконовими грудьми

І, врешті, переможець нашого рейтингу Браян Зембік – азартний гравець, а заодно фокусник. Він заклався з одним зі своїх друзів на 100 000 доларів … що вставить собі силіконові імпланти у груди!!! Сказав – зробив. Гроші на операцію (5000 доларів) Зембік, до слова, виграв у нарди. За умовами парі, щоб отримати 100 000 доларів Браян мав не лише вставити собі силіконові груди, але й проходити з ними принаймні рік. Натомість, Браян прожив із такою "обновкою" 20 років.

Навіть цим неймовірні парі між покеристами не обмежуються. Тож в майбутньому ми обов’язково продовжимо цю підбірку!