Даніель Негреану "наїхав" на мера Лас-Вегаса

Зірковий канадський покерист Даніель Негреану, схоже, відверто нудьгує на карантині. Тому він знайшов собі забавку. Епатажний гравець почав встрявати у скандали.

Головний шоумен покеру Даніель Негреану зник з радарів під час карантину. Прізвище епатажного канадця давненько не з’являвся у заголовках профільних видань. І Даніель взявся надолужувати втрачене.

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Спершу він майже долучився до найгучнішої покерної події останніх місяців — Galfond Challenge. Розпочалося все з того, що Філ Гальфонд у твіттері написав:

А що, Негреану теж бере участь в челенджі? Чому мені ніхто про це не сказав?

Врешті, виявилося, що грати проти американського хайролера канадець все ж не буде. Схоже, Даніель просто впіймав хвилю хайпу. Адже потім Негреану почав вигадувати дивакуватий регламент. Захотів фору у півмільйона доларів. Скоротити кількість роздач з 25 тисяч до 10 тисяч. Ну, і "на десерт" ще й… заборонити рейз до флопа.

Ще трохи згодом канадець взагалі сказав, що його таємничий спонсор, який мав оплатити Даніелю участь в челенджі, врешті відмовився. Тому хедз-ап битви не буде.

Чимала кількість вболівальників відразу почала писати, що то Негреану просто хайпує, а грати з Гальфондом він і не збирався. Ймовірно, фани розкусили канадця. Даніель на рівному місці створив ще один інформаційний привід.

Канадець відверто "пройшовся" по меру Лас-Вегаса Каролін Гудман, яка закликала владу США послабити карантин. За словом до кишені Негреану не ліз:

Мер Каролін Гудман зараз ганьбиться на національному телебаченні. Примітно. Варте уваги. Не можу повірити, що бачу і чую це від неї.

Тут уже думка вболівальників розділилася. Дехто підтримав Даніеля. Інші розділяють позицію мера, бо уже не мають чим оплачувати рахунки. А без гральної сфери життя в Лас-Вегасі завмерло.

Відзначимо, Даніель Негреану — один із найпопулярніших покеристів. Він посідає третю сходинку в рейтингу найуспішніших гравців у історії. За свою феноменальну кар’єру канадець заробив у живих турнірах 42 мільйони доларів.