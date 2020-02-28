Де заробити гроші у березні: цікаві покерні акції на сотні тисяч гривень

Перший місяць весни пропонує чудові можливості для прихильників покеру! На PokerMatch відбудеться чимало цікавих подій, які не залишать байдужими навіть найбільш вимогливих гравців. Миттєві призи, розіграші, безкоштовні квитки та сотні тисяч гривень призових чекають своїх чемпіонів.

Головні акції березня – "Турніроманія-2020" і "Turbo PONT Турніроманія", які відбудуться на PokerMatch у рамках серії турнірів Turbo PONT із 6 по 23 березня. У першій кожного дня розіграють 30 000 гривень призового фонду, а у другій найактивніші гравці серії поділять між собою 200 000 гривень!

З 1 березня стартують чергові змагання в акції "Щоденник регуляра", у якій щотижня розігрується 100 тисяч гривень. Щоб стати її призером потрібно виконати 9 місій. Той, хто пройде покерні випробування, отримає частку від 50 000 гривень і квиток на спеціальний щотижневий фрірол з призовим фондом 50 000 гривень.

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Також у березні продовжать щомісячні акції для кеш-гравців "Королі ночі" та Cash Drop, за допомогою яких можна отримати чудовий надбавку до банкролу.



Акція "Легкі гроші". Фото: PokerMatch

Гравці-початківці зможуть заробляти в акції "Легкі гроші". Її умови надзвичайно прості — треба лише грати за буст-столами Техаського Холдему й Омахи на найнижчих лімітах 0.01/0.02 гривні та отримувати на рахунок по 2 гривні за кожні сто зіграних рейкових роздач! А за 1 000 роздач на вас чекає квиток у фрірол з гарантією 1 000 гривень.

З 2 по 11 березня на PokerMatch відбудеться нова акція Heroes of Windfall для поціновувачів швидких турнірів 3-макс. Тут за 10 перемог у Windfall-турнірах вам подарують 1 безкоштовний квиток у турнір з таким самим бай-іном. Вибирайте свій ліміт від 5 до 5 000 гривень і ставайте героєм!

Місяць обіцяє бути дуже насиченим, тож не проґавте свій шанс і вигравайте круті призи! Реєструйтеся на PokerMatch просто зараз та отримайте миттєво до 2 500 гривень на свій рахунок.

