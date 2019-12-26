Джастін Бономо — найпопулярніший покерист 2019 року

Портал The Hendonmob підбив підсумки року. Найпильніше та найчастіше вболівальники стежили за успіхами американської зірки гри Джастіна Бономо. Рейтинги формують за кількістю запитів на сайті.

Друге місце списку посів співвітчизник Джастіна, найуспішніший покерист в історії, Брин Кенні. Лише третю сходинку рейтингу окупував канадець Даніель Негреану. Між цим тріо та рештою покеристів — величезний відрив.

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А от якщо говорити про усю історію гри, то найпопулярнішим покеристом залишається Даніель Негреану. Далі йдуть американець Філ Айві та німець Федор Хольц. Джастін Бономо лише на шостому місці, а Брин Кенні — взагалі на тринадцятій сходинці списку.



Даніель Негреану. Фото: GamblingNews

Найпопулярнішим українським покеристом залишається PokerMatch Pro Євген Качалов. Він посідає 95 місце загального рейтингу.