Хай цьогорічну Світову серію покеру (WSOP) і доводиться проводити в онлайні, вона все одно наповнена багатьма цікавими історіями.

Так, можливо, саме завдяки такому формату WSOP отримала свого першого чемпіона із Естонії.

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Ранно Сотла став чемпіоном турніру Collosus з бай-іном 400 доларів і, відтак, приніс своїй країні перший чемпіонський браслет в історії. Завдяки порівняно недорогому входу, турнір зібрав аж 12 747 учасників, що дозволило сформувати рекордний для WSOP Online призовий фонд у 4 796 000 доларів!

Турнір тривав 2 дні, а от фінальний стіл закінчився усього за 90 хвилин. Попри те, що досі на WSOP домінували американці, цього разу на фіналці не було жодного представника США, а усю призову трійку зайняли європейці. Третім фінішував фін Йоні Юкімайнен (308 900 доларів призових), другим – грек Параскевас Цокарідіс (433 300 доларів). Врешті, переможцю Ранно Сотлі дісталося майже 600 000 доларів, а як приємний бонус ще й пакет на участь у WSOPE.