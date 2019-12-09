Філ Гальфонд і Білл Перкінс визначать сильнішого один на один

Покерист і фан усіляких парі Білл Перкінс прийняв виклик зірки покеру та засновника одного з покер-румів Філа Гальфонда. У листопаді цього року Філ запропонував гравцям-хайролерам парі: спробувати зіграти 50 тисяч рук проти нього та залишитися в плюсі.

Дуель має відбутися на високих лімітах. Відповіді провідних гравців на такий зухвалий виклик аж надто довго чекати не довелося. Першим зголосився Перкінс.

Щоправда, Білл висунув умову. Зупинити цей марафон, якщо хтось з учасників програє 400 тисяч доларів. Філ погодився. Дуель запланували на середину січня 2020-го року.



Білл Перкінс. Фото: pokercentral

Гальфонд навіть не проти, щоб у будь-який момент змагання Перкінса замінив хтось із його команди. У разі перемоги Перкінса і партнерів, Філ заплатить їм 800 тисяч доларів. Якщо тріумфує Білл — то з нього 200 тисяч доларів.

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Філ Гальфонд не планує зупинятися. Після дуелі з Перкінсом, він хоче зіграти й з іншими покеристами.