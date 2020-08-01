Стартувало довгоочікуване покерне шоу "High Stakes Duel". У дебютній хедз-ап битві проекту Філ Хельмут обіграв Антоніо Есфандіарі.

Обидва велетні гри поставили по 50 тисяч доларів. У підсумку двогодинного яскравого поєдинку Філ здолав принципового суперника. Відзначимо, що зробив він це у доволі красиво, регулярно блефуючи.

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Окрім виграних грошей, Хельмут ще й отримав моральне задоволення, адже на очах у численної армії прихильників покеру Філ обіграв опонента, з яким має давні рахунки.

Але відзначимо, що цей тріумф є лише локальним. За правилами шоу, аби вийти до наступного раунду, Філ повинен дати реванш Есфандіарі. Антоніо уже скористався своїм правом на матч-відповідь і кинув повторний виклик Філові. Банк складе уже не 50, а 100 тисяч доларів.

Якщо Хельмут знову переможе Есфандіарі, до вийде до наступного раунду, де зіграє з іншим покеристом, ім’я якого тримають у секреті. З кожним наступним раундом рівень ставок подвоюється. У шоу "High Stakes Duel" Філ має шанс сумарно виграти майже 13 мільйонів доларів!