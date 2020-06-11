Боб Вульгаріс заробив собі ім’я грою в покер та ставками на спортивні події. Ось уже майже два роки він працює аналітиком в "Даллас Маверікс".

Канадець грецького походження заявив про себе ще у 2005-у році. Тоді він посів друге місце на турнірі Poker Classiс в Лос-Анджелісі. Хлопець отримав 900 тисяч доларів. З перемінним успіхом Боб продовжував грати в покер сім років.

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Потім взяв паузу і здебільшого робив ставки на баскетбольні події. Сам Вульгаріс зізнавався, що заробив на цьому купу грошей. Канадець розповідав, що перший солідний куш він зірвав ще на початку тисячоліття. Тоді начебто поставив усі свої заощадження (80 тисяч доларів) на чемпіонство "Лейкерс". Тріумф "озерних" приніс Бобові аж півмільйона "баксів".

У 2017-у році Вульгаріс повернувся у покер. Він, зокрема, фінішував четвертим у турнірі хайролерів на WSOP. Тоді отримав найбільші призові за кар’єру — понад 1,1 мільйон доларів. Його сумарний заробіток на покері перевалив за позначку у три мільйони доларів.



Боб Вульгаріс. Фото: Cardschat

Але вже за рік канадець взявся підкорювати нові вершини. Він подався у великий спорт. Клуб Національної баскетбольної асоціації "Даллас" запросив Боба у свій аналітичний штаб. Вульгаріс зазначав, що уже давно дивиться баскетбол через призму статистики. Власне, це і стало його завданням у складі "Маверікс".

За ці два роки "Даллас" пройшов шлях від аутсайдера ліги до претендента на плей-оф. Чимало американських експертів вважають, що уже через кілька сезонів "Маверікс" боротимуться за чемпіонство.