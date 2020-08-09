Майже 9 мільйонів доларів розіграли учасники турніру Millionaire Maker – наразі найбільш масштабної події в рамках WSOP online. Тріумфатор турніру – відомий хайролер Даніель Дворес – примножив бай-ін у 1500 доларів майже у тисячу разів.

Для канадського професіонала призові у розмірі 1 489 289 доларів – далеко не рекордний результат в кар’єрі. В "живій" грі Дворес вигравав більше 4 мільйонів доларів в одному турнірі, а його сумарні здобутки здолали позначку у 15,6 мільйона. Утім, в онлайні таких призів канадець ще не вигравав, як і браслетів Всесвітньої серії в принципі.

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Чималий призовий фонд турніру дозволив виграти щонайменше 100 тисяч доларів кожному із представників фінального столу. А учасники хедз-апу гарантовано ставали доларовими мільйонерам. Бразилець Кайо де Алмейда, який програв вирішальну дуель Даніелю Дворесу, поповнив банкрол на 1 072 000 доларів. А відомий російський регуляр Анатолій Філатов забрав 772 000 доларів, замкнувши подіум Millionaire Maker.