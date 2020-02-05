Канадський покерист виграв 1,5 мільйони доларів в Австралії

Зелений континент прийняв турнір за високими лімітами Super High Roller Bowl. Тріумфатором змагання став зірковий канадський професіонал Тімоті Адамс.

Бай-ін у турнір коштував 168 тисяч доларів. 16 входів набили призовий фонд до солідної суми— більше 2,5 мільйонів доларів. У призи потрапили тільки троє найкращих.

До вирішального дня "дожили" п’ятеро найвитриваліших. Лідером був американець Еліо Фокс. Але значну частину свого стеку він програв Кале Бернсу. А потім і взагалі вилетів з турніру на п’ятому місці.



Тімоті Адамс. Фото: pokerlivenews

Згодом Бернс вибив іншого американця Аарона Ван Бларкума, який став бабл-боєм змагання. Далі більше. Бернс "розчавив" своїм на той час уже могутнім стеком ще одного конкурента. І знову американця. Кері Кац вибув на почесному третьому місці і заробив 430 тисяч доларів.

Хедз-ап Кале розпочинав з величезною перевагою над Тімоті. Але в результаті тригодинної боротьби перемогу все ж святкував Адамс. Бернс втішився другим місцем та сумою у понад 800 тисяч доларів.

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Тімоті Адамс підтвердив реноме одного із найкращих покеристів Канади. Його загальна сума призових у живих турнірах мчить до позначки у 20 мільйонів доларів.