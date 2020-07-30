Канадійка Крістен Бікнел проводить неймовірний 2020 рік.

Своїми результатами за турнірними столами вона змогла затьмарити навіть власного бойфренда Алекса Фоксена. А він, на хвильку, найкращий покерист планети останніх двох років!

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Після блискучих виступів на WPT Online та ще кількох дрібніших серіях, Бікнел врешті добилася цьогоріч і найбажанішого для усіх покеристів трофею – браслету WSOP.

Канадійка стала чемпіонкою події №44 Світової серії покеру, яка, згадаємо, теж відбувається в онлайні. Бай-ін на турнір з Безлімітного Холдему за 6-max столами коштував 2500 доларів і зібрав 892 входи, що згенерувало вражаючий призовий фонд у понад 2 мільйони доларів!

9 годин гри і Бікнел ще раз довела свій безапеляційний уже статус сучасної Королеви покеру. У хедз-апі Крістен переграла представника Бразилії Беларміно де Соузу і заробила 356 тисяч доларів. Бразильцю дісталося майже на 100 тисяч менше.

Це вже третій браслет WSOP у кар’єрі Крістен Бікнел. Перший вона виграла у 2013 році, а другий – у 2016. Представниця Канади приєдналася до дуже вузького кола жінок, які вигравали три такі трофеї. Тож четвертий браслет WSOP зробить її абсолютною рекордсменкою за цим показником.