Коронавірус розоряє покерний бізнес в Макао

Через епідемію смертоносного вірусу в китайському Лас-Вегасі масово закривають казино. Макао зачиняє двері перед десятками тисяч покеристів, які щороку відвідують єдину в КНР гральну зону.

Першим тривожним дзвіночком стала заява щодо перенесення престижної покерної серії хайролерів Triton Poker Series 2020. Згодом у гральних закладах посилили контроль, змусивши кожного клієнта проходити своєрідний фейс-контроль за допомогою пристроїв для вимірювання температури тіла.



Коронавірус в Макао. Фото: Getty Images

Сьогодні ж у регіоні зафіксували близько десяти випадків зараження вірусом. Відтак влада Макао вирішила призупинити діяльність казино щонайменше на два тижні. Експерти підрахували, що гральні заклади уже не дорахувались більше 10% прибутків.

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Натомість у американському Лас-Вегасі не поспішають бити на сполох. Організатори Всесвітньої серії покеру запевняють, що коронавірус не завадить проведенню цьогорічного WSOP. Головна покерна серія відбудеться з 26-го травня по 15-те липня.