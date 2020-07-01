У столиці грального бізнесу завершився карантин для ще одного популярного закладу Aria Casino. Натомість, кілька казино, які уже функціонують, опинились перед загрозою закриття, через летальні випадки.

Aria Casino, як і його конкуренти у сфері грального бізнесу, працюватиме зі значними обмеженнями. Зокрема, за грою в покер за одним столом дозволять збиратись не більше шести осіб. Турнірний покер тут також під забороною, клієнтам цілодобово буде доступна лише кеш-гра.

Читайте також: Покер повертається у життя іспанців

Подбають у закладі і про уже традиційні засоби безпеки. Це і антисептики, і захисні маски, і плексигласові перегородки, які тепер є невід’ємними атрибутами покерних столів. Ще одне правило Aria Casino – у заклад не можна приносити їжу та напої.

Решта казино Лас-Вегасу, для яких карантин ще триває, планують відкритись на початку серпня. Утім влада штату Невада з цього приводу налаштована не надто оптимістично. Впродовж останніх тижнів зафіксували кілька випадків зараження коронавірусом серед персоналу гральних закладів. А нещодавно COVID-19 забрав життя одного із працівників казино Caesars Entertainment.