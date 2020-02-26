Легендарне шоу High Stakes Poker повертається на екрани

High Stakes Poker – це одне із найпопулярніших телевізійних покерних шоу у історії, з фанатами по усьому світу. Перші його епізоди з’явилися ще 15 років тому. Тоді за кеш-столами зі захмарними ставками сходилися суперзірки покеру Даніель Негреану, Філ Хельмут, Дойл Брансон, Том Дван та багато інших.

Усього відзняли 8 сезонів, а у 2011 році шоу закрили. Та нещодавно права на нього викупив Poker Central, який і відновить програму. Першими деталями майбутнього проекту поділився Джейсон Кун. За його словами, організатори поки остаточно не визначилися із учасниками, утім планують покликати і кількох суперзірок нового покоління і уже досвідчених легендарних гравців. Під час гри також будуть ставити анте на великому блайнді, як це нині часто роблять на великих турнірах.

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У п’ятому сезоні High Stakes Poker Том Дван виграв найбільший банк у історії шоу. Завдяки трипсу дам він "переїхав" тузи Барі Грінштайна і виграв 919 600 доларів!

Зважаючи на сучасні тенденції, можна сподіватися, що в оновленому High Stakes Poker розігруватимуть навіть більші банки.