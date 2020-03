Майже 50 мільйонів доларів і 3 браслети WSOP. Шлях до успіху Джастіна Бономо

Джастін Бономо – відомий покер-про, який нині посідає другу сходинку у світі за кар’єрними призовими в живих турнірах. За 15 років кар’єри Бономо завоював уже майже 50 мільйонів доларів.

Захоплення картами у Джастіна почалося ще в дитинстві. Він був дуже успішним в популярній грі Magic: The Gathering. В 12 років він уже брав участь в турнірах, призові яких сягали 250 тисяч доларів.

Власне, повертаючись з одного такого турніру Бономо помітив трансляцію WSOP і, як з’ясується згодом, тим самим знайшов свою професію. Заради покеру американець вирішив покинути навчання у коледжі і, отримавши підтримку від батьків, почав будувати покерну кар’єру.

З 16 до 21 року Бономо уже встиг виграти сотні тисяч доларів. У 2005 році (в свої 19) він став наймолодшим в історії учасником телевізійного фінального столу EPT. Вже за два роки Джастін зміг дебютувати на WSOP і одразу зайняв 4-те місце в одному із турнірів, за що заробив понад 150 тисяч доларів. Нині ж у Бономо вже 3 чемпіонські браслети WSOP. Один з них заслуговує на особливу увагу. У 2018 році він виграв The Big One for One Drop з бай-іном 1 000 000 доларів. Перемога принесла американцю 10 мільйонів доларів і дозволила вийти на перше місце в історії за розміром призових у живих турнірах. Зараз у його активі 49 128 107 доларів. Лише влітку 2019 року, його посунув Брін Кенні (56 403 507 доларів).



Джастін Бономо / фото: CardsChat

Такі виграші дозволяють Джастіну Боному активно займатися доброчинністю. Ще у 2007 році він жертвував гроші науковому фонду SENS, що займається вивченням способів сповільнення старості. А нині бере активну участь у заходах благодійного фонду REG, створеного професійними покеристами.