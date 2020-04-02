Мотивація в покері. 5 головних способів завжди залишатися зарядженим на перемогу

Більшість покеристів добре знайома з відчуттям втрати мотивації, коли зникає бажання сідати за столи або працювати над грою. З цією проблемою стикаються всі, не виключаючи найсильніших професіоналів, і саме відсутність мотивації можна назвати однією з найсерйозніших психологічних вад, що стримують прогрес гравця.

Ключовою особливістю цієї проблеми є тісний зв’язок з поточними потребами та інтересами конкретної людини. Ось чому з апатією так важко боротися, адже вона індивідуальна. Готового рецепта не існує, кожен з нас мусить знайти його власноруч.

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У цій статті ми розглянемо п’ять найефективніших методів, які допоможуть повернути мотивацію й досягнути поставлених цілей.

Найкращий спосіб взятися за що-небудь— припинити говорити й почати робити, — Волт Дісней.

Що таке мотивація?

Мотивація – це система внутрішніх та зовнішніх процесів, які керують поведінкою людини. Чи означає це, що на нас впливають не тільки думки, але й довкілля? Звичайно ж! Усім відомо, як важко змусити себе займатися спортом в домашніх умовах, в той час як у фітнес-центрі все відбувається ніби саме по собі.

Зі сказаного випливає, що в роботі над підвищенням мотивації не буває другорядних деталей: кожна з них безпосередньо впливає на нашу свідомість.

Почніть звідти, де ви зараз знаходитесь. Використовуйте те, що маєте, і робіть усе, що можете, — Артур Еш.

Як повернути мотивацію?

Оптимізуйте денний розпорядок

Як не дивно, режим має величезний вплив не тільки на фізичне, але й на психічне здоров’я людини. Гравці в покер часто підлаштовуються під пікові години в онлайн-покер-румах або турнірний розклад, забуваючи про міцний сон та елементарний відпочинок. Хронічна втома стає причиною депресії, яка, своєю чергою, знищує будь-яке бажання.

Виходом з цієї ситуації може стати жорсткий розпорядок дня, в якому сну приділяється не менше ніж 8 годин.

Вважають, що успіх приходить до тих, хто рано встає. Ні: успіх приходить до тих, хто встає в хорошому настрої, – Марсель Ашар.

Організуйте робочий простір

Доведено, що людський мозок здатний утримувати в полі уваги не більше ніж 3–5 речей одночасно. Якщо на вашому робочому столі гармидер, то можна забути про концентрацію, і, відповідно, про оптимальні рішення в покері. Заведіть звичку прибирати зі столу весь непотріб, залишаючи тільки те, що використовується в цей момент.

До прибирання робочого простору можна віднести вимикання сповіщень із соцмереж та месенджерів, оскільки вони також є потужним відволікаючим фактором. Під час покерної сесії потрібно думати тільки про покер, і ні про що інше.

Щоби зробити процес приємним, його потрібно правильно організувати, – Блейк Снайдер.

Розставте пріоритети

Уміння правильно розставити пріоритети – дуже важлива навичка будь-якого професіонала, яка дозволяє відкинути другорядні етапи та зосередитись на головному. Часто причиною депресії стають неправильні або завищені очікування, оскільки виправдати їх надзвичайно складно.

Не варто ставити своєю метою заробіток за окрему сесію, кількість плюсових днів чи місяців. Зосередьтеся на процесі ухвалення правильних рішень, і успіх не забариться.

Я – не результат обставин. Я – результат власних рішень, – Стівен Кові.

Забудьте про минулі результати

У карт немає пам’яті, тому результат минулої сесії не матиме найменшого впливу на те, що відбувається за покерними столами цієї миті. Єдине, що має значення, – це досвід розігрування тих чи інших ситуацій.

Кожна нова сесія повинна розпочинатися з чистого аркуша, тому викиньте з голови всі негативні моменти та насолоджуйтеся грою.

Один день у покері складається з 90% везіння й 10% майстерності. Один рік у покері складається з 10% везіння й 90% майстерності, – Кріс Фергюсон.

Винагороджуйте себе

Покер, як і будь-яка інша праця, потребує винагороди для підкріплення мотивації. Як подарунок не варто розглядати гроші чи дорогі покупки – найкращим варіантом будуть невеликі, але регулярні бонуси.

Наприклад, ідеальною нагородою може стати купівля предметів першої необхідності, похід у кав’ярню чи поїздка на природу з друзями. Такі винагороди залишають після себе слід із приємних спогадів та позитивних емоцій, що є серйозним двигуном мотивації.

Ніколи не пізно встановити нову мету або прокласти шлях до нової мрії, – Клайв Льюїс.

Підтримання мотивації на потрібному рівні – складний процес, який вимагає щоденної роботи одразу у кількох напрямках. Не варто боротися з собою. Навпаки, потрібно прислухатись до власних потреб та обрати ефективні методи підтримання мотивації, які пасуватимуть вашому темпераментові.

Якщо ви по-справжньому любите покер, то жодна перепона не встоїть перед вашим натиском!