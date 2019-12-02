На PokerMatch розіграли 17 000 000 гривень у серії турнірів

Протягом листопада призові отримали понад 4 500 учасників, а рекордну суму – майже чверть мільйона гривень – заробив гравець з ніком silencio

На PokerMatch завершилась найкрупніша в Україні онлайн-серія турнірів PONT, в якій загальний призовий фонд склав майже 17 000 000 гривень!

Із 28 жовтня по 30 листопада в рамках серії відбулися 43 титульні турніри з Безлімітного Холдему, Омахи й Китайського покеру з гарантіями до 1 500 000 гривень. Разом у турніри серії зроблено було 37 989 входів! 4 501 гравець потрапив у призові зони й поповнив свій банкрол на серйозні суми.

30 листопада останній чемпіонський кубок серії розіграли учасники Головної події. Main Event зібрав більше ніж 3 700 учасників, а найкращим у 14-годинному марафоні став гравець із ніком silencio, який отримав за перемогу 247 500 гривень та встановив новий рекорд. Стільки за один турнір на PokerMatch ще ніхто не вигравав!

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Відзначимо також інших переможців мільйонників. Ексклюзивні чемпіонські кубки отримають гравці solyanik, mfkill, halk7 та smarty7. Вітаємо!

Одразу чотири чемпіонські медалі вирушать до гравця з ніком bezpaniki, що відзначився і в турнірах з Холдему, і в турнірах з Омахи. Три трофеї протягом серїї виграв гравець mfkill. Чудовий результат!

Турнірний марафон Iron Man на PokerMatch триває! У неділю там стартувала нова серія Winter Poker Cup, у якій буде розіграно ще більше призових. Тепер по суботах на гравців очікують турніри з фантастичною гарантією 2 000 000 гривень і, звичайно ж, щоденні змагання в різних покерних дисциплінах.