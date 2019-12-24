Найбагатший покерист в історії. Неймовірний прорив Бріна Кенні

33-річний американський професіонал Брін Кенні доволі несподівано став однією з головних постатей покеру. 2019-й рік подарував йому офіційний статус найуспішнішого гравця живих турнірів у історії. Сума зароблених Бріном призових перевалила за 56 мільйонів доларів.

Історія Кенні — доволі типова. У покер американець прийшов з інших карткових ігор. Уродженець Нью-Йорка вчасно второпав, що серйозні гроші на нього чекають саме в покері.

Більш-менш помітним гравцем Брін став у 2010-у році. Тоді він за два тижні виграв близько мільйона доларів. І пішло-поїхало. Американець доріс до статусу зірки. Влітку цього року він посів друге місце у найдорожчому турнірі в історії Triton Super High Roller. В Лондоні Кенні заробив 20,5 мільйонів доларів.



Брін Кенні. Фото: carschat

Брін — з тих людей, які за словом до кишені не лізуть. Перед тим як вмоститися на першу сходинку рейтингу покеристів, що заробили найбільше грошей в офлайні, він відверто зізнався, що завжди знав: опиниться на вершині. Так ще й додав, що вже нікому своє лідерство не віддасть.

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А от за столом під час гри Кенні зазвичай зайвий раз рота не відкриває. Він зосереджений на процесі. Американець любить всілякі коштовні прикраси, годинники. А що, може собі дозволити. Брін Кенні — яскрава та неординарна персона. Його або люблять, або ненавидять.



Брін Кенні. Фото: pokerstrategy

На разі, Кенні випереджає найближчого конкурента у рейтингу найуспішніших покеристів — Джастіна Бономо — на сім мільйонів доларів. 2019-й рік — найуспішніший у кар’єрі Бріна. І підстав сумніватися у тому, що він дійсно виконає обіцянку та надовго окупує першу сходинку списку успішних покеристів — немає.