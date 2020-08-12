Канадійка Крістен Бікнел не скидає обертів. Зіркова покеристка тріумфувала на турнірі WPT 7-Max High Roller.

Бай-ін у змагання коштував 5 200 доларів. Поле зі 42 входів гарантувало солідний призовий фонд — 210 тисяч "баксів". Найбільшу частину цього "пирога" "відкусила" Крістен. За перемогу в турнірі Бікнел отримала майже 80 тисяч доларів.

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Це далеко не перший успіх канадської покеристки цього літа. Нещодавно вона виграла третій для себе чемпіонський браслет WSOP. А перед тим ще й тріумфально виступила на WPT.