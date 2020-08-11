Авторитетне американське видання відзначило бізнес-книгу відомої письменниці і покеристки Марії Коннікової "Найбільший блеф".

Цю роботу Марії світ побачив на початку літа. Доволі швидко вона знайшла свого читача. І автори "New York Times" віддали книзі другу сходинку свого рейтингу бестселерів у категорії "Бізнес".

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Експерти відзначають, що великою перевагою "Найбільшого блефу" є те, що ця книга розрахована на широку публіку. Ця робота не про покер і навіть не про бізнес. Скоріше про те, що покер навчить вас приймати важливі рішення в житті.

Відзначимо, що "Найбільший блеф" також посідає третє місце в покерній категорії, за версією сайту "Амазон".