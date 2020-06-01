Одна з головних зірок сучасного футболу – бразилець Неймар знайшов собі нове улюблене заняття на карантині.

Чемпіонат Франції, у якому грає Неймар, вирішили завершити достроково через пандемію, тож футбольний сезон для бразильця завершився уже давно. Заповнити спортивну пустку у житті він вирішив покером. Неймар не новачок у цій інтелектуальній грі, утім через карантин отримав можливість присвятити їй, як ніколи, багато часу.

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Бразилець активно бере участь у Весняному чемпіонаті з онлайн-покеру. І хоча спочатку справи йшли не надто добре, в підсумку Неймар таки добився помітного успіху. Він фінішував 12-м із 225-ти учасників у баунті-турнірі з Безлімітного Холдему 6-maх із бай-іном 2 100 доларів. Цей успіх приніс Неймару 6 719 доларів призових, 2500 з яких бразилець здобув за вибивання суперників.

Сума, звісно, не вражаюча для людини, що заробляє у рік більше 30 мільйонів доларів. Проте і за онлайн-столи Неймар сідав не задля заробітку, а в пошуках спортивного і змагального азарту, яких так бракує на карантині.