Одна з розповсюджених проблем, з якою стикаються покерні новачки, – запам’ятати особливості гри великої кількості суперників. У цьому випадку вихід тільки один – робити нотси.

Нотс (з англійської Notes) – це текстова чи кольорова нотатка, яка відбиває ключові особливості стилю гри суперника. Одразу обумовимо, що будь-яких чітких правил із написання нотсів немає, кожний гравець повинен орієнтуватися на власні потреби. Але існують певні рекомендації, які бажано взяти до уваги.

Записуйте справді важливу інформацію

Інформація в текстовому нотсі мусить бути короткою та місткою. Не потрібно записувати своїх емоцій або критичних зауважень на адресу суперника. Такі записи не мають жодного сенсу й не допоможуть у грі.

Читайте також: Турнірний покер. Як стати зіркою в онлайн-грі

Крім того, нотс повинен бути зрозумілим буквально з одного погляду та читатися навіть після тривалої перерви у грі з конкретним супротивником.

Відмічайте "вулицю" й позицію

Якщо ви позначите гравця та вулицю, на якій було вчинено ту чи іншу дію, то нотс буде інформативнішим. Часто супротивник опирається тільки на флопі, в той час коли терн і тим більше рівер збивають його з пантелику. Не забудьте відмітити це у ваших нотсах!

Час запису не повинен перевищувати 5–10 секунд

Якщо ви граєте кілька столів, то час запису нотсів не повинен перевищувати 10, а краще 5 секунд. За короткий час ви не втратите концентрації та зможете відстежувати дії суперників за іншими столами.

Якщо нотси вимагають часу, краще робити їх після сесії, під час розбирання роздач. Так можна буде підмітити справді важливі деталі гри опонента й використати їх надалі.

Не варто робити багато кольорових нотсів

Бажано, щоб кількість кольорових нотсів не перевищувала 4–5 кольорів, оскільки велике різноманіття міток може спричинити плутанину. Використовуйте один чи два кольори для сильних суперників та стільки ж для слабких. Докладнішу інформацію краще записувати в текстовому вигляді.



Нотатки покериста. Фото: uspoker.com

Варіанти запису текстових нотсів

Усе розмаїття текстових нотсів можна умовно розділити на дві частини – скорочений та повний записи. Повний варіант зазвичай використовують новачки, які вже розуміють важливість нотаток, але ще не виробили власного "стилю".

Записи виглядають приблизно так: "відкрився з ранньої позиції, зробив кол рейзу з баттону та не опирався на "сухій" дошці". Можна помітити, що подібний варіант несе мало інформації, а часу забирає досить багато.

Набагато зручніше використовувати скорочений варіант запису, де всі основні дії та вулиці відмічаються з допомогою однієї чи двох літер. Класичним прикладом може слугувати наступний варіант запису.

Вулиці

F/T/R – Flop, Turn, River

Дії

- сс, c/f/, c/r/, l/c – Cold call, check/fold, check/raise, limp/call

Сайзинг (розмір ставки)

1/2, 2/3, pot, оb (Overbet)

Позиції

UTG, MP, CO, BU, SB, BB

Далі йде опис ситуації, коли опонент на великому блайнді трибетить нас. Потім ставить флоп 2/3 поту, і терн чек/фолд виглядатиме так: BB, 3bet, F bet 2/3, T c/f.

Таким чином, якщо використовувати скорочений варіант запису, то навіть найдокладніший нотс не займе багато часу і легко читатиметься за належної практики.

Покер – гра інтелекту, і щоб стати справжнім професіоналом, необхідно використовувати кожен промах суперника. Спостерігайте за опонентами, записуйте нотси та перетворюйте їхню слабкість на власну силу!