Одного з найкращих покеристів планети звинувачують у багатомільйонному шахрайстві

Гучний скандал розгорівся у скованій карантином елітній покерній спільності.

Мільйонер, бізнесмен та відомий шанувальник покеру Біл Перкінс заявив, що кілька професійних гравців ошукали його на дуже значну суму грошей за онлайн-столами:

Читайте також: Як другий чемпіон світу з шахів виживав завдяки покеру

Назріває скандал, пов’язаний із шахраюванням у покері в порівнянні із яким скандал з Майком Постлом буде схожим на церковну службу. Це заледве вкладається у мене в голові. Я дуже розчарований у багатьох людях. Декого з них ви б назвали покерними героями. Тільки один професіонал показав чесність, інші з тріском провалилися.

Згодом Перкінс додав, що єдиним хто повів себе гідно у цій ситуації був Джейсон Кун. А от деталей того що, власне, трапилося і хто зіграв роль головного злодія, Біл не розкривав. Цим він, до слова, викликав неабияке обурення колег-покеристів у Твіттері. Мовляв, навіщо взагалі розкривати таку інформацію, якщо найголовніше все одно залишається таємницею. Перкінс послався на те, що не може розкрити деталей, бо його розслідування триває, але декілька тез все ж розповів:

Гра: приватна

Додаток: завантажений за запрошенням

Учасники шахрайства: поки невідомі

Шахрайство: гра професіоналів під ніками фішів

Розслідування: ведеться

Докази: особисті зізнання/факти

Жодних імен Біл Перкінс не назвав, натомість, це зробив інший одіозний мільйонер-покерист Ден Білзерян. За його словами головний шахрай в усій цій справі – Ден Кейтс.



Ден Кейтс – шахрай? / фото: pokernews

Один з найкращих гравців сучасності у згаданій привітній грі начебто ховався під вигаданим ніком, чим увів в оману суперників, зокрема Перкінса та Білзеряна. Останній запевнив, що зараз активно радиться із адвокатами, стосовно того як діяти у цій ситуації.

Сам Ден Кейтс усі звинувачення заперечує. Утім, що цікаво, він не вперше стикається з чимось подібним. Кілька років тому, під час дорогої кеш-гри на телевізійному шоу Кейтса у шахрайстві прямо за столом звинуватив Скот Сівер: