Одного з найкращих покеристів планети звинувачують у багатомільйонному шахрайстві
Гучний скандал розгорівся у скованій карантином елітній покерній спільності.
Мільйонер, бізнесмен та відомий шанувальник покеру Біл Перкінс заявив, що кілька професійних гравців ошукали його на дуже значну суму грошей за онлайн-столами:
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Назріває скандал, пов’язаний із шахраюванням у покері в порівнянні із яким скандал з Майком Постлом буде схожим на церковну службу. Це заледве вкладається у мене в голові. Я дуже розчарований у багатьох людях. Декого з них ви б назвали покерними героями. Тільки один професіонал показав чесність, інші з тріском провалилися.
Згодом Перкінс додав, що єдиним хто повів себе гідно у цій ситуації був Джейсон Кун. А от деталей того що, власне, трапилося і хто зіграв роль головного злодія, Біл не розкривав. Цим він, до слова, викликав неабияке обурення колег-покеристів у Твіттері. Мовляв, навіщо взагалі розкривати таку інформацію, якщо найголовніше все одно залишається таємницею. Перкінс послався на те, що не може розкрити деталей, бо його розслідування триває, але декілька тез все ж розповів:
- Гра: приватна
- Додаток: завантажений за запрошенням
- Учасники шахрайства: поки невідомі
- Шахрайство: гра професіоналів під ніками фішів
- Розслідування: ведеться
- Докази: особисті зізнання/факти
Жодних імен Біл Перкінс не назвав, натомість, це зробив інший одіозний мільйонер-покерист Ден Білзерян. За його словами головний шахрай в усій цій справі – Ден Кейтс.
Ден Кейтс – шахрай? / фото: pokernews
Один з найкращих гравців сучасності у згаданій привітній грі начебто ховався під вигаданим ніком, чим увів в оману суперників, зокрема Перкінса та Білзеряна. Останній запевнив, що зараз активно радиться із адвокатами, стосовно того як діяти у цій ситуації.
Сам Ден Кейтс усі звинувачення заперечує. Утім, що цікаво, він не вперше стикається з чимось подібним. Кілька років тому, під час дорогої кеш-гри на телевізійному шоу Кейтса у шахрайстві прямо за столом звинуватив Скот Сівер: