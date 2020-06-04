Днями PokerMatch продовжив співпрацю з найкращою покеристкою України Ольгою Єрмольчевою. Після підписання нового контракту, Оля розповіла про те, якими були минулі два роки в статусі амбасадора, про емоції в збірній України та кар’єру актриси.

- Олю, вітаємо з новим контрактом. За минулі два роки тобі, напевно, є що згадати?

- Авжеж, це був дуже яскравий час, насичений подіями. Бути послом покеру дуже цікаво, але непросто. Не завжди виходить правильно презентувати саму концепцію гри. Пояснити людям, що покер – найперше гра інтелекту, хоча й з елементом везіння. І він не має нічого спільного з рулеткою чи блек-джеком… Бути амбасадором – це не тільки нести покер у маси. Потрібно брати участь у крупних живих турнірах та грати онлайн, а до цього у мене інтерес ніколи не зникає!

- Як би ти сформулювала в кількох реченнях, чому потрібно грати на PokerMatch?

- PokerMatch – це якісний та зручний софт, величезний вибір кеш-ігор та турнірів, постійні акції для новачків і регулярів, велика кількість любителів, оперативна служба підтримки та швидке виведення коштів. І найголовніше, що рум постійно розвивається, його учасники вигадують нові фішки й не стоять на місці.

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- Ти провела вже десятки годин у прямому ефірі на стрімах. Як воно – грати й спілкуватись із глядачами одночасно?

- Я сприймаю стріми так, ніби навколо мене компанія друзів і я в центрі уваги (посміхається). Глядачам цікаво поспілкуватися, подивитися гру і, звичайно ж, повболівати. Намагаюся робити стріми ненудними, розповідаю історії та підтримую приємну атмосферу. Звісно, що в останньому мені допомагають мої глядачі.



Ольга Єрмольчева. Фото: PokerMatch

- Напевне ж бували які-небудь прикольні ситуації в ефірі, кумедні питання?

- На кожному стрімі відбувається щось цікаве. Безумовно, мені подобається, коли аудиторія активна. Є у мене один глядач, No Logyc, він завжди ставить альтернативні питання, на які складно відповісти: паста чи піца? Michael Jackson чи Queen? Виграти EPT чи потрапити за фінальний стіл WSOP?..

- У 2019 році ти двічі зіграла за збірну України зі спортивного покеру в Кубкові Націй. Крута перемога в Дубліні і бронза в Києві. Що нині згадується про ці два турніри?

- Передусім величезне хвилювання й велика відповідальність. Бути в команді найкращих гравців країни – почесно і трепетно. Особливо приємно було одержати перемогу в Дубліні, а особисто для мене – отримати нагороду MVP. Третє місце в Кубкові Націй у Києві швидше розчарувало, ніж порадувало.

- Вдома грати складніше, виходить?

- У Києві ми виступали у статусі чинних чемпіонів світу, нам було необхідно виступити достойно і довести, що перемога в Дубліні не була випадковою. Вважаю, що нам не пощастило, адже відставання від другого й першого місць у підсумку було невеликим.

- Днями наша збірна другий раз поспіль стала чемпіоном світу! Цього разу ти була топ-уболівальницею, мабуть, хвилювалася ще більше?

- Так, дуже переживала за нашу команду й постійно моніторила, як ідуть наші. Але цього разу, мені здається, збірній було легше, ніж у Дубліні. Наш склад підсилився ще дужче, команда підібрала тактику та її дотримувалася! Хлопці круті, і ми всі ними дуже пишаємося!



Ольга Єрмольчева. Фото: PokerMatch

- Одвічне питання: покер онлайн чи жива гра? Де ти почуваєшся комфортніше і чому?

- Це ніби відтяти обидві руки й запитати, яка більше болить (посміхається). І там, і там є свої плюси. В живій грі це найперше спілкування, а онлайн – можливість одночасно грати багато столів.

- Знаю, що ти за вдачею максималістка. Як мотивуєш себе на нові покерні досягнення?

- Тут усе гранично просто, рухатись уперед мені допомагають успіхи друзів та знайомих, мої власні великі витрати, а також потреба у визнанні.

- Згодна з думкою, що дівчатам важче досягнути успіху в покері?

- На мою думку, дівчата занадто непосидючі. Через те, що треба багато часу присвячувати теорії, вони швидко втрачають інтерес.

- До речі, про дівчат. Наприкінці минулого року у тебе був незвичайний досвід – коментування фіналу відбору до збірної України. І у тебе це гарно виходило… Як почувалася в новій ролі?

- Як риба у воді! Мені сподобалося знаходитись у коментаторському кріслі, почувала себе досить упевнено, фіналістки грали дуже сильно, і коментувати їхню гру було суцільним задоволенням.



Ольга Єрмольчева. Фото: PokerMatch

- Не можу не запитати ще про одну грань твого таланту – кінематографічну. В ролику «Покер – це спорт!» ти освоїла ще й художню гімнастику… Розкажи про зйомки та свої відчуття, коли побачила результат…

- Це був один з найзахопливіших досвідів у моєму житті! Деякі сцени були зняті з першого дубля, що дуже радувало мене та всю знімальну команду. Не обійшлося й без курйозів. Після зйомок до мене підійшла стилістка й каже: «Ольго, ви така молодчина! Так упевнено тримаєтесь перед камерою, як справжній професіонал. У мене небагато акторів справляються краще за вас! Скажіть, ви не хотіли б стати акторкою?» Я їй відповіла, що я вже не в тому віці, щоб ставати актрисою, маючи на увазі, що на актора треба йти вчитися років у 16. «Серйозно? А якщо не секрет, скільки вам років? – поцікавилася вона. – Я цілий день дивилася на вас і думала...» Я багатозначно мовчу. Вона не припиняє: «Ну правда, скажіть, дуже цікаво! Тільки не кажіть, що вам сорок!..» Що сказати, таких компліментів мені не робив ніхто.

- А ще ти стала найсильнішою ланкою в шоу GipsyTeam! Як тобі гралося й перемагалося?

- Мені взагалі подобаються інтелектуальні ігри: «Брейн-ринг», «Хто хоче стати мільйонером», «Що? Де? Коли?», і взяти участь у подібному шоу було надзвичайно цікаво. Половина питань була на тему покеру, друга половина – загальні знання. Не скажу, що було легко, особливо в фіналі сезону, суперники виявились дуже ерудованими. Але у мене склалося. Без везіння, як і в будь-якій грі, нікуди!

- Останніми місяцями увесь світ сидить на карантині. Поради від Ольги Єрмольчевої, як залишатися в тонусі та не сумувати в самоізоляції?

- Висипайтеся! Намагайтеся робити зарядку і стежте за харчуванням, не переїдайте, пийте воду. Читайте, вчіться нового щодня, розвивайтеся.

- Що зробиш найперше після закінчення карантину?

- Пошию костюм з відливом і в Одесу! Поїм смаженої рибки, куплю фруктів на Привозі і додому. Хорошого потрошку (посміхається).

- Повернімося до покеру. Гравці-початківці завжди особливо дослухаються до порад досвідчених про. На що звертати увагу в першу чергу новачкам, на твій погляд?

- Намагайтеся якнайбільше часу приділяти навчанню й роботі над грою. Знайдіть тренера та/або однодумців і прогресуйте.

- Нещодавно ти продовжила співробітництво з PokerMatch. Які плани на третій рік?

- Третій рік спільної роботи буде роком покерних перемог! Упевнена, що всіх любителів покеру чекають приємні сюрпризи від мене та від PokerMatch! Слідкуйте за новинами!

Інтерв’ю підготував Євген Смертенко