"Острів скарбів", або рай для покерних мільйонерів

Першу в році престижну серію суперхайролерів Triton Poker Series з 10 по 22 лютого прийматиме південнокорейський острів Чеджу.

У програмі змагань товстосумів 12 подій, найдешевша із яких – турнір з бай-іном 250 000 гонконгських доларів (30 000 доларів США). Натомість, вишенькою на торті будуть одразу дві Головні події з бай-іном 1 000 000 гонконгських доларів (130 000 доларів США). Це турніри з класичного Безлімітного Холдему і Холдему з короткою колодою (6+). Остання дисципліна дуже популярна серед гравців азійських країн.

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Серія Triton уже втретє завітає до Кореї. В 2018 та 2019 роках на ній відзначились перемогами топ-покеристи світу. Найбільший приз за один турнір отримав білорус Нікіта Бодяковський, який два роки тому став переможцем Main Event і заробив понад 5,2 мільйона доларів США.



Джейсон Кун. Фото: pokercm

А от американець Джейсон Кун — наразі єдиний гравець, якому підкорилися два турніри впродовж однієї серії. В 2019-му він здобув перемоги у мільйонниках Short Deck Ante-Only та NLHE Triton Refresh. Ці звитяги поповнили банкрол Джейсона майже на 4 мільйони доларів.

Стежити за розбірками суперзірок у Кореї можна буде в режимі live. Прямі трансляції турнірів планують провести на Twitch та Youtube каналах Triton Poker.