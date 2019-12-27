Переплутали переможця. Скандал року у покері

Після завершення європейського етапу Світової серії покеру (WSOPE) 2019, що поставив крапку у всій серії, організатори взялися визначати власника престижної нагороди Гравець року WSOP.

Після підрахунку очок здобутих на усіх турнірах WSOP впродовж року, тріумф віддали уже легендарному профі Деніелю Негреану. Канадець – єдиний кому досі вдавалося виграти навіть 2 титули Гравець року WSOP (2004, 2013), тож третій такий трофей став би абсолютно унікальним досягненням. Не дивно, що Негреану цілеспрямовано йшов саме до цієї мети і перемога неабияк його потішила.



Деніель Негреану помилково отримав нагороду / cardmates

От тільки … організатори WSOP помилилися із підрахунком залікових бал.

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Як з’ясувалося Негреану випадково нарахували 213 очок за потрапляння в призи в он-лайн турнірі, який є частиною WSOP (Event 68: Online No Limit Hold’em Championship). Утім, насправді Деніель вилетів з цих змагань ще до призової зони. Непорозуміння, при цьому, виявили не організатори, а покерний журналіст Олександр Єленський. Боси серії, утім визнали свою помилку та вибачилися перед гравцями. Відтак володарем звання Гравець року WSOP став Роб Кемпбел, який за серію виграв 2 чемпіонські браслети і 4 рази побував на фінальних столах.



Роб Кемпбел – гравець року WSOP-2019 / wsop.com

Деніель Негреану новину про те, що у нього забирають титул сприйняв спокійно (принаймні публічно). Водночас, відзначив, що якби знав про реальне становище в таблиці, міг би скорегувати свою стратегію на WSOPE.

Я цілком щиро радію за Роберта Кемпбела. Я знаю, якою важливою була для нього перемога у номінації Гравець року. Він отримав цю перемогу заслужено, адже виграв цього року одразу два браслети. А ще він чудова людина, тож за нього простіше радіти. Дізнавшись про це, я зовсім не засмутився. Аж здивувався своїй реакції. Не було жодної негативної емоції, або відчуття втрати.