Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити

Що обрати: турніри чи кеш, Техаський Холдем чи Пот-Ліміт Омаху? Який вид покеру є перспективнішим? Розбираємося в головних питаннях для новачків покеру.

Кеш чи турніри

Одвічне питання, що не дає спокою багатьом поколінням покеристів. Що обрати – свободу й стабільність кеш-гравця чи популярність мтт-професіонала, здатного докорінно змінити своє життя лише за одну сесію?

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Сучасний покер диктує свої умови, і нині практично неможливо зробити однозначний вибір. Дедалі більша кількість покер-про розуміє необхідність ґрунтовної теоретичної підготовки кеш-гравця, яку, в свою чергу, можна доповнити турнірними навичками.

Якщо ще десять років тому можна було спеціалізуватися на чомусь одному, то сучасні покеристи не можуть дозволити собі упустити вигоди тієї чи іншої дисципліни. Розумна універсальність – ось те, до чого треба прагнути амбіційному гравцеві. Але який вид покеру є найперспективнішим? Давайте спробуємо зважити всі "за" та "проти" найбільш популярних напрямків.

Техаський Холдем

Техаський Холдем – найрозповсюдженіший вид покеру, правила якого відомі в кожному куточку планети. Гра ведеться за допомогою двох кишенькових та п’яти спільних карт, завдяки яким збираються ті чи інші покерні комбінації. Холдем настільки популярний, що нині неможливо знайти живу покерну серію або ж онлайн-рум, в якому не було б цієї дисципліни.

Однак доступність і розповсюдженість гри породжує жорстку конкуренцію, оскільки саме Холдем лідирує за кількістю професіоналів. Тисячі покеристів присвятили величезну кількість часу його вивченню, тому так званий поріг входу для новачка тут вищий, ніж у решті видів.

Плюси

Розповсюдженість, доступність, велика кількість навчальних матеріалів у вільному доступі.

Мінуси

Конкуренція, високий поріг входу для новачків.

Пот-Ліміт Омаха (ПЛО)

Основною відмінністю ПЛО від Холдему є те, що гравці отримують не дві, а чотири карти на руки. Ця особливість робить Омаху неймовірно захопливою грою, оскільки в ній немає чіткого розподілу стартових рук на слабкі та сильні. Кожний префлоп-стартер має певний потенціал, а різниця між умовно сильною та слабкою рукою незначна.

За розповсюдженістю Омаха посідає друге місце після загальновизнаного лідера і з кожним роком зміцнює свої позиції. Останнім часом усі найдорожчі кеш-ігри проходять за правилами Пот-Ліміт Омахи.

Як не дивно, вища складність у порівнянні з Холдемом робить її надзвичайно вигідною для засвоєння, оскільки покерний ринок відчуває дефіцит навчальних матеріалів з цієї дисципліни. Будь-який працелюбний новачок може досягнути значних успіхів, витративши співставний, а то й набагато менший час, ніж любителі Техаського Холдему.

Плюси

Популярність, велика кількість дорогого екшену, низький поріг входу для новачка.

Мінуси

Недостатня кількість навчальних матеріалів, складність в освоєнні, дисперсійність. Проблеми з кількістю гри в невеликих онлайн-румах.

6+ Hold’em

6+ Hold’em, або покер із короткою колодою, – відносно молода дисципліна, що стрімко завойовує популярність на всіх світових майданчиках. Її головною відмінністю від усім знайомого Холдему є відсутність у колоді карт від 2 до 5 та трохи видозмінене старшинство комбінацій. Так, у найпопулярнішій версії 6+ Hold’em флеш б'є фул-хаус, а комбінація туз, 6, 7, 8, 9 вважається стрітом. Однак на найкрупніших живих серіях найчастіше використовуються азійські правила, де сет чи тріпс старші за стріт і флеш б’є фул-хаус.

Холдем із короткою колодою був вигаданий у Китаї, тому нікого не дивує його динамічність. Як і в Омасі, висока ймовірність отримання сильної комбінації на пізніх вулицях призводить до запеклої постфлоп-боротьби, а кількість грошей, вкладених у банк, сягає астрономічних величин.

Плюси

Величезна кількість слабких суперників, популярність, що стрімко зростає.

Мінуси

Дисперсійність, високі вимоги до банкролу.

Екзотичні дисципліни

До так званих екзотичних дисциплін відносяться нині майже забуті види покеру, як-то Разз, Стад, Бадугі, Куршавель та інші подібні до них напрямки. Незважаючи на свою виняткову непопулярність, у найкрупніших покер-румах все ще можна знайти любителів незвичних карточних дисциплін, більшість з яких вивчає правила просто під час гри.

Але всі можливі переваги перекреслюються тим, що рідкісні види покеру не можуть забезпечити покериста стабільною кількістю екшену, тому вони лишаються долею нечисленних ентузіастів.

Плюси

Невивченість, слабкі суперники.

Мінуси

Відсутність регулярної гри.

Попри те що покер – це битва яскравих індивідуальностей та інтелекту, що не передбачає жорстких рамок, більшість гравців-початківців мусять звернути свою увагу на найпопулярніші дисципліни. Найкращим варіантом для старту буде вивчення правил Безлімітного Холдему й напрацювання міцної теоретичної бази, на яку легко накласти основи інших видів покерних ігор, чи то Омахи, чи то Холдему з короткою колодою.

Після того як буде зроблено перші кроки, можна приступати до вивчення Пот-Ліміт Омахи, яка входить до обов’язкового "джентльменського набору" професійного гравця. Ну а якщо вас приваблює екзотика, то відкривайте правила Стад чи Бадугі й отримуйте нестандартні покерні навички!