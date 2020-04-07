Пограбування століття: як у покеристів вкрали майже мільйон євро – відео

Берлін. 2010 рік. Готель Grand Hyatt у самому центрі міста. Сотні гравців розпочинають боротьбу за титул у Головному Турнірі німецького етапу Європейського покерного туру (EPT).

Посеред білого дня (близько 14:30) в приміщення готелю вриваються четверо людей із вогнепальною та холодною зброєю і вимагають віддати усю готівку із каси.

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Попри те, що вогонь зловмисники не відкривали, їхня поява очікувано спровокувала масову паніку серед покеристів. Гравці зірвалися зі столів у пошуках безпечної схованки. Кадри цього навіть потрапили у пряму трансляцію EPT:

Грабіжники забрали 800 000 євро – увесь гарантований призовий фонд Main Event. Щоправда, понад 500 тисяч євро вони чомусь чи то залишили, чи то загубили в готелі. Решту – 242 тисячі, розділили між собою та втекли.

Організатори змогли заспокоїти гравців, одразу пообіцяли відшкодувати вкрадені гроші і турнір продовжився у той же день. Ніхто серйозно не постраждав. Трохи дісталося лише одному із охоронців, який спробував чинити опір злочинцям.

А от доля останніх склалася не так райдужно. Вже через кілька днів один із них здався поліції, розповівши заодно все про своїх "колег". Поліція затримала грабіжників, кожен з яких отримав по 3 роки тюрми.