Як майстри нардів стали успішними покеристами та що об’єднує ці цікаві ігри.

Нарди виникли ще в Стародавньому Римі та досить швидко завоювали популярність у всьому світі. В них грали у хрестових походах, у покоях імператорів і воєначальників, а з плином часу дошка, фішки й кубики з'явилися мало не в кожному домі.

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Як і покер, нарди вимагають від гравця знань математичної бази і вміння стратегічно мислити, тому чимало відомих покер-про приділяють їм величезну кількість свого часу.

Це і Ден Харрінгтон, автор відомих книг про основи покеру, і восьмиразовий володар браслетів WSOP Ерік Сайдел, який, до речі, входить до Залу слави покеру. Але найвідомішим любителем нард є "датський дог" Гас Хансен.

Якщо вірити чуткам, Гас є одним із найсильніших світових гравців у хайстейкс-нарди і свій основний капітал він отримав саме у приватних двобоях із багатіями.

Наприклад, французький нардист Жан-Філіп Рор стверджує, що в 2012 році Хансен виграв у нарди понад $2,5 мільйона всього за два дні! Кажуть, що тоді "жертвою" данця став російський олігарх.

Незважаючи на зовнішню простоту, нарди здатні принести покеристам справжнє задоволення від двобою з хорошим суперником. Недарма деякі покер-руми, як-от український рум PokerMatch, почали додавати до свого списку дисциплін цю чудову розвагу.

Якщо ви любите покер, то вам однозначно варто спробувати себе в нардах. Хто знає — можливо, саме ви станете наступним призером найпрестижніших світових турнірів з цієї гри!