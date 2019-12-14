Покер для початківців: блайнди

Блайнд, або ж сліпа ставка, – це ключовий атрибут гри у покер. Саме з огляду на розмір блайндів і позицію за столом гравці будують свою стратегію у кожній роздачі.

Одна із головних місій блайндів – закласти фундамент нового банку. Початкові внески – малий (small blind) і великий (big blind) блайнди, а ціна першого у два рази нижча за "старшого брата", почергово роблять усі гравці за столом.



Блайнди у покері. Джерело: wikipedia

І тут у гру вступає ще один невід’ємний елемент гри – баттон (the button), або ж кнопка дилера. Після кожної роздачі вона здійснює подорож за годинниковою стрілкою, зупиняючись навпроти наступного гравця за столом. Сусід баттона зліва зобов’язаний поставити малий блайнд, наступний гравець – великий.

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І не варто забувати, блайнд не лише принципова штука, але й нестабільна. У покерних турнірах його вартість за певний проміжок часу зростає.