Покер навпомацки: історія особливого гравця

Американця Хела Любарскі не часто можна було зустріти за овальним столом, та й успіхи покериста відверто не вражали. Найкращий результат Любарскі – 197 місце на WSOP Main Event 2007, які принесли йому понад 51 тисячу доларів.

Але є одне але. Хел Любарскі – абсолютно сліпий і буквально грав у покер навпомацки. Втративши зір в дитинстві через ускладнення хвороби, американець утім не позбувся мрії стати професійним гравцем у покер. Щоправда, задля цього довелось заручитись підтримкою помічника, який озвучував Хелу його руку і усе, що відбувалось за покерним столом.

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У 2007 році Любарскі вирішив взяти участь у неофіційному чемпіонаті світу. Утім організатори WSOP відмовлялись реєструвати особливого гравця. Мовляв, присутність за столом помічника заборонена правилами. Хела це не зупинило і, пригрозивши судовим позовом за дискримінацію інвалідів, американець таки досяг бажаного.

Як наслідок, Хел Любарскі обійшов більше 6 тисяч абсолютно здорових суперників і у 5 разів примножив свої інвестиції. Зрештою, особливий покерист змусив звернути на себе увагу одного із провідних покер-румів і поповнив лави його команди професіоналів.