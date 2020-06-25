У суботу ввечері гравці знову зануряться в захопливу атмосферу топового турніру, адже в найбільший український рум PokerMatch повертається популярний івент PokerMatch Million із гарантією 1 000 000 гривень!

У суботу, 27 червня, свої двері знову відкриє улюблений івент багатьох гравців — PokerMatch Million. Сотні покеристів розіграють солідний призовий фонд, а чемпіон стане багатшим на шестизначну суму!

Мільйонник уже довів свою популярність, і за його столами можна помітити не тільки новачків, які, можливо, вперше виступають у великому турнірі, а й відомих професіоналів, чиї імена добре знайомі кожному шанувальнику покеру. Бажаєте довести, що саме ви — найкращий гравець в Україні? Немає нічого простішого: турнір стане гарним випробуванням!

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PokerMatch Million славиться хорошою структурою, шикарними призовими і, звичайно ж, неймовірною атмосферою, яка змушує серце прискорити свій ритм. До того ж, його правила не передбачають ребаїв або аддонів, а кількість входів на одного учасника обмежена чотирма. Кожен гравець, незалежно від того, вніс він бай-ін у 1100 гривень, чи потрапив до турніру за допомогою щоденних сателітів, обов'язково знайде те, що шукав!

Старт мільйонника призначено на вечір, а саме на 20:00 за київським часом, тому відкладіть всі інші справи — один з найкрутіших турнірів в українському онлайні чекає на вас!

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